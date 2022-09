Cette marque transforme les makis et sushis en baskets ultra trendy.

De la poubelle à notre dressing, il n’y a désormais plus qu’un pas. Pour réduire leur impact sur l’environnement, les acteurs de la mode font du neuf avec du vieux, et ça marche ! Chutes de tissus, invendus, vêtements usés, mégots, pare-brise, pneus et autres fruits de mer constituent aujourd’hui les matières premières utilisées pour confectionner votre garde-robe.

La marque O.T.A. Paris (On The Asphalt) a depuis longtemps pris le problème à bras-le-corps en ne proposant que des baskets durables, dont au moins une partie a été conçue avec des matériaux recyclés, comme les pneus.

Mais elle va aujourd’hui encore plus loin en dévoilant une collaboration avec Sushi Shop.

Etonnant. Si l’idée de déguster un plateau de makis, sushis et sashimis peut en faire saliver plus d’un, il est bien moins engageant de les imaginer dans nos baskets. Et pourtant, le projet a de quoi en inspirer plus d’un.