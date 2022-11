Cette machine transforme vos os en haut-parleurs ! Découvrez son sombre secret ...

" Les choses s’emballent depuis un certain temps, on est de plus en plus présents à Hollywood. On vient de sortir des sons de synthé bien sales avec FKi 1st, le producteur de Post Malone et Travis Scott. Ce dernier a investi dans notre compagnie et nous a filé temporairement son studio à Los Angeles. Quand on est chez lui, je le vois téléphoner à Mike D. pour en parler. " poursuit Pascal Demez. " La semaine prochaine on termine une version custom de Beatsurfing 2 pour Fhazz le producteur d’Orelsan, ça fait des mois qu’on travaille sur son instrument. En décembre on sera invité par Che Pope, l’ex manager du label de Kanye West pour travailler sur un instrument custom à Miami. Ce n’est pas juste foutre du code et mettre du branding. ".