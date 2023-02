Cette langue antique serait-elle sur le point d’être enfin dévoilée ?

Les deux chercheurs à l’origine de la découverte, Manfred Krebernik et Andrew R. George analysent les deux objets depuis 2016. Dans leur article, publié dans la Revue d’assyriologie et d’archéologie orientale, ils expliquent en quoi la langue inconnue semble proche de l’hébreu ancien.

Les deux tablettes augmentent considérablement notre connaissance de l’amorrite, car elles contiennent non seulement des mots nouveaux, mais aussi des phrases complètes, et présentent donc beaucoup de nouveau vocabulaire et de nouvelle grammaire.

Ont déclaré les chercheurs. Selon eux, si le texte a été rédigé dans les deux langues, c’est probablement parce qu’un scribe écrivant en akkadien s’entraînait pour apprendre l’amorrite. Le texte serait, selon l’assyriologue Yoram Cohen de l’Université de Tel Aviv, comme une sorte de "guide touristique" pour apprendre la culture amorrite aux locuteurs akkadiens. On y détaille des rites, on y explique le panthéon divin, et on y spécifie des phrases pour souhaiter la bienvenue. Une sorte de guide Michelin avant la lettre.