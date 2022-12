Cette infusion renforcera votre système immunitaire cet hiver

L’idéal est de trouver des bâtons de cannelle de Ceylan, dont les molécules sont dites plus 'douces', car la cannelle à haute dose thérapeutique peut parfois fragiliser le foie et être déconseillée pour les femmes enceintes et allaitantes.

Pas de panique bien sûr si vous saupoudrez vos pâtisseries et boissons d’un peu de cannelle, c’est la haute dose qui peut poser problème, rassure Rachel Dipinto.

Il ne faut de toute façon jamais hésiter, en fonction de votre état de santé, à vous renseigner auprès de votre pharmacien ou de votre herboriste.