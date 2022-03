Cette image ne montre pas que des fausses armes sont distribuées aux civils ukrainiens dans la guerre contre la Russie

Partagée sur des réseaux sociaux comme Twitter par des comptes francophones de même que par des internautes anglophones et massivement relayée, l’image en question est accompagnée de commentaires affirmant que ces images sont supposées montrer les armes fournies aux civils par le gouvernement ukrainien à la suite de l’offensive russe du jeudi 24 février 2022.

L’image est la photographie d’un écran branché sur la chaîne américaine Fox News, comme le montre le logo du média états-unien.

Sur le bandeau de la chaîne d’information, on peut lire : "Ukrainian civilians take…". L’image est tirée d’une séquence diffusée sur Fox News le samedi 26 février (à 6 minutes 42 secondes), comme l’a remarqué le site de vérification américain Snopes. La phrase complète diffusée dans le bandeau par la chaîne est "Ukrainian civilians take up arms against Russia" ("Les civils ukrainiens prennent les armes contre la Russie").