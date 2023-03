Cette image du chaos dans une rue de Paris suite aux grèves contre les retraites est réelle

Le développement des robots générateurs d’images comme Midjourney, DALL-E ou encore Craiyon offrent de nouvelles perspectives dans la création de visuels. Alors que les deepfakes, ces "hypertrucages" vidéos qui permettent de créer des faux discours politiques par exemple, sont encore difficiles à utiliser pour la plupart des utilisateurs pour des raisons techniques et matérielles, ces nouveaux outils de création d’images sont plus accessibles.

Par ailleurs, ces logiciels basés sur de l’intelligence artificielle se développent rapidement. Ils se nourrissent des requêtes et données des utilisateurs pour se perfectionner. Un essai gratuit est souvent possible avant de passer à une version payante plus professionnelle. Les possibilités de développement sont larges et posent de multiples questions car plus ces logiciels vont progresser, plus il sera difficile de faire la différence entre leurs productions et la réalité. Si des outils existent pour tenter d’identifier les "faux", ils ne sont pas pour autant infaillibles.

Face à ces contenus visuels qui peuvent potentiellement désinformer les utilisateurs, la prudence s’impose. Dans le cas de ce cliché est pourtant authentique.