Cette image d’un "homme âgé au visage ensanglanté manifestant en France" a bien été créée par Midjourney

"Ce sont des images qui émeuvent car elles sont ancrées dans l’actualité avec le débat autour des violences policières, donc ça paraît crédible, ce qui pousse les gens à retweeter sans questionner", analyse Victor Baissait.

Lors des mobilisations contre la réforme des retraites, gardes à vue arbitraires et brutalités policières ont été dénoncées par des manifestants, des élus (archive) et des organisations de défenses des droits humains, comme récapitulé dans cette dépêche AFP (archive). Plusieurs enquêtes ont été ouvertes et "une centaine de plaintes" ont été déposées à Paris le 31 mars pour dénoncer des "arrestations et détentions arbitraires" dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites.

Dans une interview accordée au Journal du Dimanche le 2 avril dernier, le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé que depuis le début du mouvement de contestation de la réforme des retraites dans son pays "36 enquêtes judiciaires" avaient été ouvertes par l’IGPN, "la police des polices", et deux par l’IGGN (l’équivalent pour les gendarmes).

Même si le programme Midjourney est devenu moins accessible car devenu exclusivement réservé aux utilisateurs qui paient, les créations d’images artificielles, comme DALL-E également, n’en sont qu’à leurs débuts et devraient être en mesure de corriger certains détails qui trahissent l’utilisation de l’IA (il s’agit par exemple de doigts ou de dents en surnombre sur certaines images).

Dès lors, distinguer une image "réelle" d’une image totalement fabriquée par une IA risque de devenir de plus en plus complexe à l’avenir. Leur utilisation dans des contextes sensibles, comme celui de violences policières, ne fait qu’augmenter le risque qu’elles circulent davantage et trompent l’opinion publique.