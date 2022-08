Cette histoire virale d’écoliers traumatisés après une visite dans un abattoir est un hoax

Nos confrères américains de Lead Stories, un site de fact checking qui collabore à la lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux du groupe Meta, ont enquêté sur cette histoire en 2021 et ont retrouvé l’origine de la publication qui circule largement sur différentes plateformes, comme Facebook et Twitter.

Cette histoire a vu le jour en 2010 sur un site satirique appelé Newsweak (littéralement "informations faibles", en anglais), imitation satirique du célèbre magazine d’actualités "Newsweek", avec le sous-titre "Where facts come to die" ("Où les faits vont mourir"). Le site Web est maintenant hors ligne mais l’article daté du 21 novembre 2010 a été archivé ici. Depuis, cette histoire a été traduite dans plusieurs langues (espagnol, italien, grec, etc.) et a été repostée à de nombreux endroits, notamment sur Facebook.