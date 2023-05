Cette Galloise a tout quitté pour devenir sorcière et gagne 3 fois mieux sa vie depuis

Au Royaume-Uni, une femme a quitté son job pour se reconvertir dans la sorcellerie. Avec plus de 5000 clients dont des célébrités, elle gagne environ 8000 euros par mois.

Oui, vous avez bien lu. Originaire de Swansea, Jessica Caldwell a fait parler d'elle dans le WalesOnline, un média national gallois. Avant de devenir sorcière à plein temps, elle travaillait six jours par semaine en tant qu'esthéticienne dans un salon de beauté. En 2019, alors qu'elle scrollait sur Facebook, elle est tombée sur un groupe spécialisé dans le paranormal. Curieuse, elle a décidé de le rejoindre : "Le groupe Facebook était rempli de posts dans lesquels les gens expliquaient comment ils s'étaient mis à la sorcellerie. Cela m'a fascinée et j'ai eu envie d'en savoir plus", explique-t-elle.

Elle a commencé en achetant des cristaux, des cartes de tarot puis des herbes. Sceptique, elle voulait surtout voir si ce qu'elle lisait était vrai. "Pendant mes pauses au salon, je faisais des recherches sur les cartes de tarot et les cristaux. J'étais obsédée. Je me sentais attirée par tout cela, ça me paraissait vraiment naturel", raconte-t-elle.

C'est à ce moment-là qu'elle a eu son "éveil spirituel". Après deux ans à s'être entrainée à lire les cartes de tarot avec ses amis et sa famille, elle a créé sa page Instagram pour proposer ses services à une clientèle plus large. Elle leur envoyait des messages vocaux d'une durée de cinq à dix minutes dans lesquels elle expliquait ce qu'elle voyait dans les cartes. En fonction de ce qu'on lui demandait, cela coûtait entre 5 et 60 livre sterling.

Jamais elle n'aurait cru avoir autant de succès. En quelques mois seulement, sa page comptait 16 000 abonnés. Elle a dû faire le choix entre continuer dans l'esthétique ou se lancer pleinement en tant que sorcière. Aujourd'hui, Jessica ne regrette rien et a même diversifié ses activités. "Je donne gratuitement conseil en matière d'envoûtement et de spiritualité. Je montre aux gens comment créer des charmes de protection et je leur montre même comment attirer les autres vers eux", énumère-t-elle. Elle affirme avoir déjà eu quelques trolls mais dans l'ensemble, ses clients sont très respectueux.

La Galloise gagne 7000 livres sterling par mois (environ 8000 euros) ce qui lui permet de rester à la maison et de se dédier entièrement à sa passion. Elle encourage les femmes à faire de même car ça lui a "vraiment changé sa vie".