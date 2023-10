Cette fonctionnalité Windows peut griller la batterie de ton PC portable – On n’est pas des Iencli

La batterie de ton pc portable se décharge vite ? Il est en mode veille depuis 3 heures mais est quand même déchargé et limite déjà brulant quand tu le rallumes ? On a peut-être la réponse pour toi !

Le "Modern Standby", cette petite fonctionnalité des pc microsoft windows innocente et inconnue du public est censée nous faciliter la vie, mais elle a failli envoyer le PC portable de Nadiro directement à la casse. Mais comment est-ce possible ? Aurélien-Sama et Gauthier le French Hardware mènent l'enquête et découvrir le responsable.