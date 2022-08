"Cette fois, NOUS allons sur la Lune !" : l’excitation monte pour l’Agence spatiale européenne, à quelques heures du lancement de la mission Artemis

L’ambition, à terme, n’est plus seulement d’aller sur la Lune et de revenir, mais de "bâtir un nouvel écosystème et une nouvelle infrastructure" qui ne serait pas possible sans la contribution européenne. Cet apport de l’Europe, c’est l’ESM, le module de service européen sans lequel, comme l’a rappelé le Directeur général de l’ESA, Josef Aschbacher, la Nasa ne pourrait pas emmener d’astronautes sur la Lune et les ramener sur Terre.

L’ESA a en effet conçu ce module de service, c’est-à-dire la centrale électrique qui alimente et propulse la capsule Orion, la conduira à destination et à son point de retour. Pas moins de 26 entreprises et 10 pays européens, dont la Belgique, ont contribué à la création du module ESM dont le maître d’œuvre est le géant Airbus.