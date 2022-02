Cette fois, le Barça est de retour : adieu au poussiéreux tiki-taka, Xavi instaure une nouvelle ère

Dimanche soir, au Nou Camp, il aurait fallu une belle dose de mauvaise foi pour ne pas humer le parfum de nostalgie qui émanait des supporters locaux. En assommant l’Athletic Club sur le score de 4-0, quelques semaines après avoir succombé en Copa del Rey face à cette même équipe basque, le Barça a confirmé son retour à l’avant-plan du football espagnol. Pas via son désuet tiki-taka, mais bien grâce à un football moderne et protéiforme, qui porte le sceau de son nouvel architecte.

Il y eut Rinus Michels, Johan Cruyff et Pep Guardiola. Trois époques et trois légendes qui ont fait du Barça ce qu’il est aujourd’hui. Y aura-t-il, un jour, Xavi 'le coach', comme quatrième nom de ces passeurs de l’histoire du FC Barcelone ? Il est encore bien trop tôt pour l’avancer. Mais les révolutions menées par Xavi Hernandez à la tête des Blaugranas portent des fruits inespérés en à peine trois mois et demi. Dans les chiffres, il y a cette remontée au classement (de la septième à la cinquième place) et cette qualification méritoire à Naples (seizième de finale d’Europa League). Mais il y a bien plus que cela.