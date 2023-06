Cette fois-ci, c’est officiel : Lionel Messi ne portera plus la vareuse du PSG la saison prochaine

C’était un secret de Polichinelle. Encore plus depuis l’annonce de Galtier, finalement démentie par le club. Mais, cette fois-ci, c’est la bonne. Lionel Messi n’évoluera plus au PSG la saison prochaine. La Pulga tourne ainsi le dos à une aventure parisienne qui ne restera pas dans les mémoires. Recruté pour permettre au Paris Saint-Germain d’enfin atteindre les sommets européens, Messi a échoué. Le club a néanmoins tenu à le remercier avant de prendre congé du prodige argentin.

32 buts et 34 passes décisives. Et ce, en 74 matchs. Peu de joueurs peuvent se targuer de pareilles statistiques sur les deux dernières années. Il n’en reste pas moins que les Parisiens attendaient (beaucoup) plus de Messi. Pas toujours inspiré, le gaucher a souvent laissé le poids de l’attaque parisienne à Mbappé. Encore plus dans les moments importants. Pire, depuis son sacre mondial avec l’Argentine à la trêve hivernale, le feu follet a peiné à retrouver la flamme dans son jeu. Il quitte donc Paris avec de beaux chiffres faute d’avoir eu de beaux titres européens.

Reste maintenant à voir où Messi atterrira dans les prochaines semaines. Et les possibilités sont nombreuses et...fructueuses.