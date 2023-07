Cette exoplanète ne devrait pas exister, comment est-ce possible ?

L’étude, publiée dans la revue Astronomy & Astrophysics, explique ce que les observations ont permis de comprendre. L’atmosphère remplie de nuages métalliques de l’exoplanète agit comme un miroir et se protège contre les températures tellement élevées qu’elles devraient la dissiper. Composée principalement de silicates (comme le sable et le verre) et mélangés à d’autres métaux comme le titane, l’atmosphère en est tellement sursaturée qu’elle arrive à former des nuages malgré la forte chaleur. De plus, "la composition très métallique rend la planète et son atmosphère plus lourdes et plus résistantes à l’échappement", précise Vivien Parmentier.

Enfin, cette composition métallique rend l’exoplanète extrêmement brillante. Si Venus, la planète la plus brillante dans le ciel vu depuis la Terre, reflète environ 75% de la lumière émise par le Soleil, LTT9779b atteint les 80% de réverbération. Elle est donc le plus grand "miroir" spatial de l’Univers (jusqu’à ce qu’on en découvre un autre).