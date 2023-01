Cette épidémie de grippe est-elle plus virulente que les autres ?

Cette année, on a l’impression que la grippe est plus virulente que les autres années, et que les personnes atteintes sont un peu plus mal. Qui n’a pas dans son entourage, un proche qui est tombé malade cet hiver ? Personne ! "Moi, j’ai plutôt tendance à dire que de toute façon, les petites grippes, ça n’existe pas !" explique Dr Charlotte. La grippe est une maladie relativement importante avec des symptômes sévères, qui clouent les malades au lit. Mais est-elle plus virulente cette année ? Explications.

Pas spécialement plus forte, mais plus précoce

Cet hiver, la grippe est plus remarquée parce qu’elle arrive à une période un peu plus précoce que les autres années. Le pic épidémique de la grippe a été atteint durant les deux dernières semaines de décembre alors qu’habituellement, il a plutôt tendance à se déclarer vers la mi-janvier, voire en février. C’était le cas en 2019, par exemple. Et puis, ce pic épidémique est arrivé en même temps qu’une recrudescence des infections aux Covid-19, couplé à des infections de bronchiolite chez les enfants. On appelle ça "la triple épidémie". Résultat, toutes les maladies ont circulé en même temps et ont affaibli de nombreuses personnes.

L’abandon des gestes barrières

Porter le masque, aérer les pièces de vie, se laver les mains régulièrement, limiter les contacts. Des habitudes qu’on a prises durant toute la durée de la crise sanitaire, et qu’on a rapidement oubliées. Or, ces gestes barrières limitent la transmission des virus, dont celui de la grippe, qui est particulièrement contagieux ! D’où l’importance de se couvrir la bouche avec un masque quand on est malade. Ou encore mieux : rester chez soi, bien au chaud ! Les gestes barrières, utilisés par l’ensemble de la population durant plus de 2 hivers ont, en plus, probablement entraîné une baisse d’immunité collective vis-à-vis de la grippe.