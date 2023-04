Cette entreprise veut construire les stations-services de l’espace

Et si faire le plein devenait aussi commun dans l’espace que sur Terre ? L’entreprise américaine Orbit Fab, qui ambitionne de construire les premières "stations-services" spatiales, s’est donné pour mission de prolonger la durée de vie des satellites, un secteur en plein essor.

"Si vous pouvez ravitailler en carburant les satellites en orbite, alors ils n’ont plus à être abandonnés", et désintégrés en re-rentrant dans l’atmosphère terrestre, explique Daniel Faber, le PDG d’Orbit Fab, fondée en 2018. "Aujourd’hui, ce sont des biens jetables, ce qui est dingue, car ils peuvent être très chers."

Les satellites utilisent leurs panneaux solaires pour alimenter en électricité les instruments embarqués (caméras, radios, etc.). Mais pour pouvoir se déplacer, ils sont obligés d’avoir du carburant. Or, dans l’espace "tout est sans cesse à la dérive, et très rapidement, vous n’êtes plus là où vous devez être. Vous devez constamment réajuster", détaille le patron.

Pour éviter la panne sèche, l’infrastructure imaginée est simple : de gros réservoirs (contenant jusqu’à plusieurs tonnes de carburant) sont lancés par des fusées, et positionnés en orbite.

Puis de petites navettes, capables de transporter quelques centaines de kilos de carburant, feront les allers-retours entre le réservoir et les satellites ayant besoin d’être réapprovisionnés, comme des pompistes de l’espace.