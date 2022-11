Cette demande en mariage pour le moins originale d’un agriculteur de Sombreffe

Fabian Wuidar est agriculteur dans le petit village de Ligny sur la commune de Sombreffe. Sa spécialité, l’agriculture de précision guidée par GPS. Alors quand il a imaginé demander sa compagne Justine en mariage il a imaginé un plan pour le moins original : "J’ai décidé de labourer le terrain de mon beau-frère avec ma demande en mariage inscrite dessus."

Une demande originale qui a d’abord demandé un travail de préparation de quelques heures sur son ordinateur pour dessiner le message souhaité. Il a ensuite fallu près d’une journée avec son tracteur pour reproduire le message dans les champs à l’aide de son tracteur et du GPS programmé de façon très précise.

Il ne restait plus qu’une étape, faire voir le message à sa petite amie. Pour cela, l’agriculteur a programmé un vol en hélicoptère deux jours plus tard. Entretemps, il espérait que personne d’autre ne découvre le message : "Nous sommes à proximité de l’aéroport de Charleroi. J’ai eu peur qu’à l’atterrissage, quelqu’un ne remarque le message, ne le prenne en photo et le publie sur les réseaux sociaux. Cela aurait gâché la surprise."

Finalement, la surprise a été totale lors du vol en amoureux la semaine dernière. Justine a bien sûr répondu "oui" dès qu'elle a découvert la demande en mariage de Fabian. Un oui répété à plusieurs reprises. Sous l’émotion, la jeune femme a demandé pour effectuer un vol supplémentaire histoire de profiter pleinement de cette demande pour le moins originale.

Le mariage qui s’annonce certainement tout aussi original devrait avoir lieu d’ici deux ans.