"Cette décision de la FIFA, c'est du jamais vu... je suis choqué !", proteste Peter Bossaert, CEO de la Fédération belge

Le capitaine des Diables Rouges ne portera pas le brassard "One Love" mercredi face au Canada dans le premier match de la Belgique au Mondial 2022. L'Union belge de football (URBSFA) l'a confirmé lundi dans un communiqué, après que la FIFA a menacé de donner une carte jaune au capitaine portant ce brassard inclusif.

"Cette décision de la FIFA est sans précédent, c'est du jamais vu. La FIFA a été très clair dans sa position, elle allait empêcher le capitaine d'entrer sur le terrain avec le brassard. Impossible. On ne voulait pas mettre notre équipe dans une telle position, à savoir risquer une sanction sportive, un carton jaune. Je viens d'entendre qu'ils ont même réfléchi à une exclusion du joueur. On en a parlé avec l'équipe, avec le coach. On a parlé avec nos collègues des autres fédérations européennes. Malheureusement, on a décidé ensemble qu'il fallait renoncer à cette action. On va porter avec un regard critique notre relation avec la FIFA. Leur attitude était tellement froide vis-à-vis de cette action. Pourtant, je pensais partager les mêmes valeurs la FIFA et nous. C'est un rapport de force en réalité. On parle de quelques couleurs sur un brassard. On est déçu, choqué !", a expliqué Peter Bossaert, CEO de la Fédération belge de football, à notre micro.

De plus, le deuxième jeu de maillot des Diables rouges est recalé par la FIFA. La vareuse blanche, présentée en septembre dernier, devra subir des modifications. "Ca, ce n'est pas vraiment une affaire. C'est une chose technique ridicule, une futilité. On était au courant depuis quelques temps. Il y a le mot 'LOVE' dans le cou, c'est vrai. Il se trouve à l'intérieur du maillot. On savait qu'il faudrait l'enlever. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est dommage. C'est une référence à une collaboration et ça entrait dans cette action plus globale. Là aussi, on porte les couleurs de l'inclusion. C'était plutôt un clin d'oeil par rapport au brassard. C'est à l'intérieur du maillot. On va donc cacher le mot 'LOVE'. Les règles sont très strictes par rapport au kit. Tout cela n'a pas d'impact pour les joueurs", a conclu le CEO belge.