Cette dague de Toutankhamon est d’origine…extraterrestre !

Après être tombée sur notre planète sous forme sphérique il y a probablement 28 millions d’années, la météorite de fer a sans doute été trouvée dans la nature et confiée aux mains expertes des forgerons de l’époque. L’identification du métal qui compose la dague nous en apprend plus sur l’utilisation du fer, il y a 3300 ans, alors que nous sommes aux prémices de la métallurgie. Ainsi, il a fallu atteindre une température de plus de 900 degrés pour faire fondre le fer spatial et le modeler en lame.

Si elle a visiblement été offerte par un souverain étranger, on ne sait pas encore où la dague prestigieuse a été confectionnée, ni d’où proviennent les matériaux. Un mystère de plus concernant le fabuleux trésor de Toutankhamon (et dont la reconstitution sera exposée à Bruxelles, en avril prochain).