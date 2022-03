Cette couverture du Time magazine avec Poutine superposé à Hitler est un photomontage

Cette "Une" imaginaire et le parallèle historique qu’elle effectue rappelle au passage un dessin partagé par le compte Twitter officiel de l’Ukraine le 24 février : on y voit Hitler félicitant Poutine. Résultat : 1,8 million de "j’aime" et plus de 316.000 retweets en moins d’une semaine.

Signalons que ce n’est pas la première fois que le nom de Time Magazine est détournée à des fins politiques ou artistiques. En mai 2020, une fausse couverture superposant cette fois Hitler et Donald Trump avait fait le tour du monde. A l’origine de cette image, on trouvait alors le Belge Luc Descheemaeker.