Cette coiffure phare des années 2000 fait son grand retour...

On se souvient tous et toutes de la longue chevelure blonde de Barbie il y a une vingtaine d'années mais encore plus de son impeccable queue-de-cheval plaquée sur le sommet de la tête, parfaitement peignée et fixée, sans un seul frisottis à l'horizon. C'était avant que la poupée la plus célèbre de la planète n'adopte des looks, traits et tenues plus inclusifs… Mais son iconique ponytail demeure aujourd'hui comme un incontournable de la coiffure.

Très en vogue dans les années 2000 et remise au goût du jour par la chanteuse Ariana Grande, qui en a fait sa coiffure signature, la queue-de-cheval de Barbie s'est faite discrète ces dernières années. Il faut dire qu'au vu de sa sophistication, le confinement n'a pas aidé à redorer son blason.

Mais le retour à une vie normale, rythmé par un besoin d'extravagance, semble désormais lui porter chance.

Les plus grandes stars de la planète, Hailey Bieber et Jennifer Lopez en tête, ne jurent plus que par la Barbie ponytail, qui pourrait faire de l'ombre à la coiffure star de la saison, le mulet.