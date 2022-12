Cette cité asiatique est championne du monde des transports publics.

En tête de ce classement établi par le cabinet Oliver Wyman, Hong Kong dispose aujourd'hui d'un réseau de transport jugé très abordable, à forte densité de stations et accessible à tous sur l'ensemble de son territoire. Tout n'est cependant pas parfait, le réseau n'étant pas disponible 24h/24 et 7j/7, comme c'est le cas dans certaines autres villes, et ne dispose pas d'applications mobiles dédiées permettant de circuler de manière fluide en passant d'un mode de transport à un autre.

Helsinki, en 5e position, propose le réseau multimodal le moins cher au monde.

Pour 3 euros, il y est possible de voyager en bus, tramway, métro, train, et même ferry.

Cette étude analyse les systèmes de transport public de 60 grandes villes du monde entier à travers plusieurs critères, comme l'importance et la qualité de leurs infrastructures, leur attractivité, leur impact social ou encore l'entretien et l'innovation du réseau. Toutes les données ont été collectées par le cabinet Oliver Wyman, en partenariat avec l'université de Californie à Berkeley.