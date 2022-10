Cette chanteuse propose une reprise très surprenante de Mylène Farmer façon metal

Le choix de ce titre est un clin d’œil à sa soeur qui est fan de Mylène Farmer.

Et pour créer un effet de surprise, la jeune femme a décidé d’afficher un look assez différent du sien, troquant piercings et autres vêtements sombres contre une robe à fleurs et une paire d’escarpins.

La pari fut réussi.

Dites-nous ce que vous en pensez sur notre page Facebook ou sur Twitter.