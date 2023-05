Cette chanteuse bruxelloise est en finale d'une grande émission italienne avec sa reprise puissante de "The Show Must Go On" de Queen

C'est le 14 octobre 1991 que sortait au Royaume-Uni "The Show Must Go On", dernier single de Queen sorti du vivant de Freddie Mercury.

Les fans ne savaient pas encore que ce titre majestueux serait la chanson testamentaire du leader charismatique qui décédera un mois plus tard des suites d’une broncho-pneumonie.

Si il est assez rare de trouver une reprise vraiment réussie de Queen, en particulier de ce morceau, on ne peut s’empêcher d'être agréablement surpris par l'interprétation habitée que nous vous proposons aujourd'hui. Et nous pouvons être d'autant plus fier que celle-ci vient d'une artiste de chez nous. Elle est bruxelloise, se nomme Mina Blue et elle chante dans les rues des grandes villes de Belgique depuis de nombreuses années.

Mais son heure de gloire est enfin arrivée : la chanteuse a participé à l'émission télévisée italienne DALLA STRADA AL PALCO ("de la rue à la scène") ,une compétition entre artistes de rue de différents Arts. Et elle a réussi à atteindre le stade de la finale qui a lieu ce mardi 2 mai à 21h20 sur la chaine de télévision publique italienne Rai 2. 15 artistes y seront en compétition pour la première place dont le grand prix est un chèque de 10 000 euros.

Et pour atteindre cette finale, la chanteuse a donc livré une performance époustouflante du classique de Queen : "The Show Must Go On". Une performance que nous vous invitons à découvrir dans la vidéo ci-dessous :