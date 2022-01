Cette ceinture de sécurité empêche le sac des courses de se renverser dans la voiture

Les inventions les plus utiles sont aussi parfois les plus simples. C'est le cas de Bago, créé par l'Américain Dan Stevenson. Bago se présente comme une ceinture d'un genre nouveau, à ranger précieusement dans sa voiture et à déployer au besoin.

D'un côté, elle se bloque directement à l'intérieur de la boîte à gants; de l'autre elle présente une pince destinée au sac.

Une fois attaché, le sac et son contenu seront à l'abri du moindre freinage ou changement de trajectoire un peu brusques. De cette manière, légumes et autres poulets rôtis ne courront plus le risque de rouler dans l'habitacle.

Surtout, cela évite de devoir constamment tourner les yeux, voire même de se baisser pour surveiller ou remettre comme il faut ledit sac. En permettant de se concentrer davantage sur la route, cette solution se veut donc non seulement pratique mais également sécurisante.

Pour l'instant, Bago est disponible uniquement sur la plateforme de financement participatif Indiegogo à partir de 22 dollars, soit un peu plus de 19 euros. Les premières livraisons sont prévues pour l'été prochain.