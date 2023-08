Cette carte surveille l'évolution des différents types de pollens dans le monde entier.

Google annonce la mise à disposition pour les développeurs d'un outil de mesure et de prédiction de la pollution aux pollens, à destination notamment des professionnels de santé. Le but est d'avoir accès aux données les plus précises concernant les types de pollens et leur concentration près de chez soi.

La firme américaine propose une nouvelle interface de programmation d’application (API) afin de mieux connaitre les niveaux de pollens en suspension dans l'air dans le monde entier et ainsi mieux soigner les populations locales. L'idée est en effet de fournir des informations fiables et facilement exploitables, afin d'aider les gens à limiter leurs risques d'exposition.