Cette carte permet d’observer en temps réel les conséquences du dérèglement climatique sur la planète

Conçue à la fois pour évaluer les risques actuels et les changements à venir sur les différents écosystèmes de la planète sous l’effet de l’activité humaine, cet outil disponible en ligne propose de naviguer sur les différents continents à travers un curseur situé entre 2018 et 2050. Plusieurs couleurs aident à repérer les écosystèmes sur les cartes. Pâturages, arbustes, pelouses sont par exemple représentés en jaune, tandis que les zones agricoles et les forêts correspondent respectivement au rose et au vert.

"Comprendre comment notre monde a changé peut nous aider à construire un avenir plus durable et plus prospère. En analysant les données historiques sur la couverture terrestre mondiale et en observant les changements au fil du temps, nous pouvons faire des prédictions fondamentales et prévoir des modèles de croissance pour l’avenir", espèrent les créateurs de l’outil.