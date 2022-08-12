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Le 8/9

Cette "Bomba Platina" donne des ailes à la chanson de Jean-Luc Fonck

Cette "Bomba Platina" donne des ailes à la chanson de Jean-Luc Fonck

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il y a 55 minutesTemps de lecture2 min
Par Olivier Hartiel

En cette veille de long week-end, Jean-Luc Fonck vous propose ce qui deviendra sans aucun doute le tube de l’été en 2033 souris notre artiste international. Tout en anticipant les modes, le leader du groupe Sttella propose un air qui sent bon les vacances "Bomba Platina". 

Cette semaine, il sera question d’une jeune fille un peu spéciale, Disc-Jockey mais qui ne diffuse que les faces "A". Au début il y a des montagnes russes et un canard mais pour bien comprendre la chanson, vous aurez besoin d’être encore une fois attentif aux jeux de mots de notre chroniqueur dans une composition que lui seul tient le secret.

Une fois encore, le chroniqueur a réussi à placer les 4 mots imposés du Kidivrai : Apéro, Animaux, Lapins, Canicule.

Les paroles de "La Bomba Platina "

QUAND ELLE MARCHE DANS LA RUE AVEC SES OREILLES POINTUES

ET SES LUNETTES ROUGES PLUS PERSONNE NE BOUGE

ELLE MARCHE TOUT DROIT NE NOUS REGARDE PAS

ELLE PASSE DEVANT NOUS COMME SI ON N’ETAIT PAS LA

***

D’AILLEURS SI CA TOMBE ON N’EST PAS LA

L’APERO QU’ON BOIT- IL N’EST PAS LA

LES IDEES QU’ON A – ON NE LES A PAS

ELLE NOUS MET DANS UN DROLE D’ETAT – ET CA NOUS VA

***

C’EST ELLE LA DIDJETTE

DE LA DISCOTHEQUE

ELLE FAIT TOURNER LES DISQUES

ELLE FAIT TOURNER LES TETES

ELLE NE PASSE QUE LES FACES B

ELLE A EFFACE LES FACES A

C’EST LA BOMBA PLATINA

***

ELLE A UN COTE MALSAIN UNE DEMARCHE FELINE

LA DIDJETTE ELLE EST FAN D’INDOCHINE

ELLE A CHEZ ELLE UN CANARI BEGUE…

C’EST UN CANARI BEGUE OUH OUH

***

LA NUIT ELLE REGARDE PASSER LES TRAINS

QUAND Y’EN A PAS ELLE NE REGARDE RIEN

ELLE REVE D’ANIMAUX ELLE REVE DE VOYAGES

TOUTE NUE SOUS SON MAILLOT SUR LA PLAGE

***

C’EST ELLE LA DIDJETTE

DE LA DISCOTHEQUE

ELLE FAIT TOURNER LES DISQUES

ELLE FAIT TOURNER LES TETES

ELLE NE PASSE QUE LES FACES B

ELLE A EFFACE LES FACES A

C’EST LA BOMBA PLATINA

***

QUAND ELLE DESCEND SUR LE DANCE FLOOR

DANSER LA DANSE DU LAPIN

LA TEMPERATURE MONTE A MORT

A COTE, LA CANICULE, C’EST RIEN

***

ELLE N’EST PAS COMME NOUS

C’EST POUR CA QU’ON N’EST PAS COMME ELLE

ELLE EST SPECIALE DE BOUT EN BOUT

COMME SI ON LA VOYAIT A TRAVERS UNE BOUTEILLE

***

C’EST ELLE LA DIDJETTE

DE LA DISCOTHEQUE

ELLE FAIT TOURNER LES DISQUES

ELLE FAIT TOURNER LES TETES

ELLE NE PASSE QUE LES FACES B

ELLE A EFFACE LES FACES A

C’EST LA BOMBA PLATINA

***

C’EST ELLE LA DIDJETTE

DE LA DISCOTHEQUE

ELLE FAIT TOURNER LES DISQUES

ELLE FAIT TOURNER LES TETES

ELLE NE PASSE QUE LES FACES B

ELLE A EFFACE LES FACES A

C’EST LA BOMBA PLATINA

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