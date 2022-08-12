Cette "Bomba Platina" donne des ailes à la chanson de Jean-Luc Fonck

QUAND ELLE MARCHE DANS LA RUE AVEC SES OREILLES POINTUES
ET SES LUNETTES ROUGES PLUS PERSONNE NE BOUGE
ELLE MARCHE TOUT DROIT NE NOUS REGARDE PAS
ELLE PASSE DEVANT NOUS COMME SI ON N’ETAIT PAS LA
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D’AILLEURS SI CA TOMBE ON N’EST PAS LA
L’APERO QU’ON BOIT- IL N’EST PAS LA
LES IDEES QU’ON A – ON NE LES A PAS
ELLE NOUS MET DANS UN DROLE D’ETAT – ET CA NOUS VA
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C’EST ELLE LA DIDJETTE
DE LA DISCOTHEQUE
ELLE FAIT TOURNER LES DISQUES
ELLE FAIT TOURNER LES TETES
ELLE NE PASSE QUE LES FACES B
ELLE A EFFACE LES FACES A
C’EST LA BOMBA PLATINA
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ELLE A UN COTE MALSAIN UNE DEMARCHE FELINE
LA DIDJETTE ELLE EST FAN D’INDOCHINE
ELLE A CHEZ ELLE UN CANARI BEGUE…
C’EST UN CANARI BEGUE OUH OUH
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LA NUIT ELLE REGARDE PASSER LES TRAINS
QUAND Y’EN A PAS ELLE NE REGARDE RIEN
ELLE REVE D’ANIMAUX ELLE REVE DE VOYAGES
TOUTE NUE SOUS SON MAILLOT SUR LA PLAGE
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C’EST ELLE LA DIDJETTE
DE LA DISCOTHEQUE
ELLE FAIT TOURNER LES DISQUES
ELLE FAIT TOURNER LES TETES
ELLE NE PASSE QUE LES FACES B
ELLE A EFFACE LES FACES A
C’EST LA BOMBA PLATINA
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QUAND ELLE DESCEND SUR LE DANCE FLOOR
DANSER LA DANSE DU LAPIN
LA TEMPERATURE MONTE A MORT
A COTE, LA CANICULE, C’EST RIEN
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ELLE N’EST PAS COMME NOUS
C’EST POUR CA QU’ON N’EST PAS COMME ELLE
ELLE EST SPECIALE DE BOUT EN BOUT
COMME SI ON LA VOYAIT A TRAVERS UNE BOUTEILLE
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C’EST ELLE LA DIDJETTE
DE LA DISCOTHEQUE
ELLE FAIT TOURNER LES DISQUES
ELLE FAIT TOURNER LES TETES
ELLE NE PASSE QUE LES FACES B
ELLE A EFFACE LES FACES A
C’EST LA BOMBA PLATINA
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C’EST ELLE LA DIDJETTE
DE LA DISCOTHEQUE
ELLE FAIT TOURNER LES DISQUES
ELLE FAIT TOURNER LES TETES
ELLE NE PASSE QUE LES FACES B
ELLE A EFFACE LES FACES A
C’EST LA BOMBA PLATINA