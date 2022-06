Cette bibliothèque de Babel contient les photos de votre naissance et de vos funérailles !

Jonathan Basile, le concepteur du site "Library of Babel", ne s’est pas arrêté aux mots. Il a également conçu une version dédiée aux images en se basant cette fois sur des combinaisons de pixels permettant de générer toutes les images du passé, du présent et du futur, y compris précise le site "celles de votre naissance, votre mariage et vos funérailles". A la fois glaçant et vertigineux, un projet tel que celui-là invite à la réflexion et à repousser toujours plus loin les limites de ce que notre cerveau est capable de concevoir.

Si vous voulez discuter de ce projet dingue avec d’autres passionnés, il existe un forum qui vous renvoie sur reddit. Un utilisateur partage d’ailleurs sa stupeur d’avoir trouvé dans la bibliothèque une image d’un jeu qu’il est en train de concevoir et sur lequel il n’a jamais communiqué…

A propos de jeu vidéo, Borges et sa fameuse bibliothèque inspirent d’autres créatifs puisqu’un jeu vidéo baptisé "The Library of Babel" développé par Tanuki Game Studio et Neon Doctrine est attendu cette année.