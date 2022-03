Cette artiste customise ses livres et les rend uniques

Maisie Matilda est une artiste anglaise qui a le don de sublimer les gouttières (aussi appelées tranches) des livres. La jeune artiste s’inspire de l’histoire du roman pour peindre de jolies fresques sur les côtés du livre et les rendre ainsi uniques.

A 22 ans, cette étudiante en histoire de l’art est connue sur les réseaux sociaux pour son amour des livres et ses talents de peintre. Ses peintures sont impressionnantes car elles sont remplies de détails et de références à l’œuvre qui fait aussi office de support pour la peinture. Maisie Matilda peint principalement des livres de seconde main, achetés dans des fripes, des brocantes voire sur Ebay. Elle commence par réparer le livre s’il est abîmé, égalise les pages et ponce parfois légèrement les bords. Ensuite, elle peut donner libre cours à sa créativité. Les paysages et la nature sont les scènes que Maisie Matilda préfère peindre, confie-t-elle à BuzzFeed.

"On me demande souvent si la peinture abîme les pages du livre, si elles collent ensemble, sont déformées ou si la peinture a bavé dessus. La réponse est non, aucun livre n’est endommagé par mon art." explique l’artiste sur Instagram. Elle le prouve d’ailleurs régulièrement en publiant des vidéos dans lesquelles on peut voir que l’intérieur du livre n’est absolument pas endommagé par ses peintures. Si l’intérieur des pages n’est pas abîmé par les créations de l’artiste, c’est notamment parce que Maisie Matilda a créé une sorte de presse qui maintient fermement les pages du livre ensemble, lui permettant ainsi de disposer d’un support solide et stable pour peindre.

Les livres que Maisie Matilda customise le plus sont des exemplaires de Harry Potter et du Seigneur des Anneaux. L’univers fantastique se prête effectivement bien à la création de fresques et ce sont aussi les vidéos qui comptabilisent le plus de vues sur ses réseaux sociaux. L'artiste comptabilise un demi million d'abonnés sur Tik Tok.

L’artiste vend certaines de ses créations sur son compte Etsy. Si vous souhaitez en acquérir une, il va falloir être patients car pour le moment l’artiste n’a rien à vendre. Chaque livre peint demande au minimum une demi-journée de travail à l’artiste et une fois qu’ils sont publiés sur la boutique en ligne, ils sont vendus assez rapidement.

Nous vous invitons à découvrir le fabuleux travail de Maisie Matilda sur Instagram ou Tik Tok.