Cette application vous aide à méditer avec des sons d’ambiance de jeux Xbox

L’application de méditation Calm propose un partenariat avec Microsoft. L’idée est de se relaxer en écoutant des sons inspirés de jeux vidéo disponibles sur Xbox.

Si vous êtes abonnés à Calm Premium, vous pouvez désormais profiter de “paysages sonores” basés sur les jeux Sea of Thieves et Halo Infinite. “Profitez des sons méditatifs des vagues tourbillonnantes et des oiseaux de l'étendue océanique de Sea of Thieves et des sons extraterrestres ambiants de Zeta Halo de Halo Infinite”, nous annonce le communiqué de presse.

Pour Microsoft, cette collaboration a pour but de soutenir la santé mentale des joueurs. D’après une étude commandée par Xbox, 54% des joueurs jouent pour diminuer leur stress. Ce partenariat avec Calm devrait donc les intéresser.

À noter que Calm propose d’autres contenus inspirés par la pop culture, notamment des sessions de relaxation avec des artistes comme Sam Smith, Camila Cabello, LeBron James, Shawn Mendes ou encore Harry Styles.