Cette application va vous aider à choisir votre prochaine série

En tout, trois jeux interactifs ont été lancés, a-t-on appris dans le communiqué de presse d’Amazon. Le premier "Quick Draw" permet de proposer trois séries ou films à l’utilisateur qui pourra alors faire son choix. Si ce premier jeu interactif permet, en théorie, de limiter sa recherche sans se noyer dans la multitude de contenus proposés sur Prime Video, Netflix et Disney +, l’outil propose par contre de relancer la distribution des cartes pour les plus indécis.

Le second "This or That" lance une série de questions auxquelles les joueurs doivent répondre et qui définiront ainsi le film ou la série parfaite selon leurs goûts. Amazon précise également que les utilisateurs peuvent définir leur temps de visionnage préféré avant que le résultat ne s’affiche.

Enfin le "Watch Challenge" lance un défi aux utilisateurs, celui de regarder et noter une liste de films, des franchises les plus populaires aux longs métrages les plus primés, faisant notamment partie du Top 250 du site IMDb. Des défis pour lesquels les utilisateurs pourront alors remporter des "badges" dont l’utilité n’a pas encore été expliquée.