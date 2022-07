Cette application facilite la recharge de voitures électriques entre particuliers.

Avec cette application, le constructeur a souhaité créer une communauté de propriétaires de bornes de recharges pour particuliers en France. L'idée est de monnayer l'utilisation de ces prises par des tiers. Tout particulier ayant installé une borne de recharge à son domicile ou disposant d'une prise domestique accessible de l'extérieur peut ainsi proposer l'accès à son point de charge sur Shargy. Il en va de même pour les professionnels, hôtels et restaurants disposant de telles infrastructures.

Le propriétaire de la borne de recharge définit ses caractéristiques ainsi que sa disponibilité sur l'application.

Il peut ensuite proposer la facturation de sa borne à l'heure ou bien pour la nuit entière, ce qui conviendra parfaitement dans le cas d'une prise domestique de faible puissance nécessitant un plus long temps de recharge. Le tarif est libre, même si l'application indique systématiquement le prix moyen du KWh généralement constaté en France en fonction de la puissance déclarée de chaque borne. De leur côté, les automobilistes n'ont plus qu'à localiser sur une carte les bornes disponibles à proximité et faire leur choix. Les réservations et les paiements se font directement au sein de l'application.

Au final, cette application doit pouvoir faciliter l'accès à des solutions privées lorsque les bornes publiques sont rares tout en garantissant leur disponibilité et leur bon fonctionnement.

L'application Shargy est disponible gratuitement sur l'App Store (iOS) et Google Play (Android).