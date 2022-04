Cette application corrige votre posture grâce à vos AirPods

Développée par Jordi Bruin, Posture Pal est une application atypique, qui a pour but de corriger votre posture à l’aide d’AirPods.

Concrètement, l’application fait appel aux capteurs de mouvements intégrés aux écouteurs d’Apple, et vous indique ensuite lorsque votre posture n’est pas optimale. Posture Pal prend en charge les AirPods 3, AirPods Pro, AirPods Max, et les Beats Fit Pro.

Comme l’explique le développeur, l’idée lui est venue après avoir testé un tracker qui se place sur le dos et a également pour but d’améliorer la posture (comme ceux que propose la marque Upright) :

“Il y a quelques années, j'ai acheté un tracker pour améliorer ma posture, ce qui m'obligeait à le coller à l'arrière de mon cou. Après quelques jours à me sentir comme un cyborg, j'ai arrêté de l'utiliser. Lorsque je suis tombé sur l'API de détection de mouvement, j'ai réalisé que je serais capable de créer la même expérience de suivi de la posture, mais dans un format beaucoup moins gênant. Beaucoup de gens ont leurs AirPod dans les oreilles toute la journée, ils n'auront donc pas à modifier autant leur style de vie.”

Posture Pal est à télécharger gratuitement sur l’App Store. Dans sa version gratuite, l’app offre 10 minutes de suivi. La version complète de l’app coûte 2,99 euros et supprime la limite de temps.