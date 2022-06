Cette année encore, le style 'Coconut Girl' sera partout

Remis au goût du jour l'été dernier, le style 'Coconut Girl' fait encore des émules cette année avec son lot d'imprimés exotiques, de bijoux en coquillages, et d'accessoires en crochet.

Une micro-tendance placée sous le signe de la décontraction, entre fun et insouciance, inspirée par le style des surfeuses californiennes. On lâche prise pour aborder les vacances avec désinvolture et spontanéité.

On prend les mêmes, et on recommence ! Tout comme l'an dernier, c'est la panoplie de la 'Coconut Girl' qui fait l'unanimité sur les réseaux sociaux en ce début d'été. On joue la carte de la nostalgie, du beachwear, et de la distraction, toujours porté par un engouement sans relâche pour les années 2000.