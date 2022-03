Cette ado reprend Queen, Bob Dylan et Police avec beaucoup de talent

Notre zapping du jour vous emmène à Dubaï à la rencontre de la jeune Emily Linge.

Cette adolescente est d'origine britannique et norvégienne mais est née et élevée à Dubaï

A 14 ans à peine, la jeune fille maitrise avec un talent certain le chant, le piano et la guitare. Elle vient même de commencer à écrire sa propre musique.

En attendant, elle propose sur sa chaine Youtube de nombreuses reprises de classiques de la musique qui étonnent par leur qualité.

On a eu un coup de cœur pour ses très belles interprétations de "Don't Stop Me Now" de Queen, "Every Breath You Take" de The Police et "The Times They Are a-Changin'" de Bob Dylan.