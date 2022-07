Cet été, vivez un tas de micro-aventures avec les enfants, grâce à ce guide de tourisme local

C’est le livre d’Aurélie Raigné, une Toulousaine, qui s’est amusée à découvrir en famille, sac au dos, notre (pas si) plat pays. Elle a consigné ses conseils dans un guide original.

Pour chaque excursion, des infos pratiques mais aussi des recettes de pique-nique adaptées à l'activité et à la saison !

Original, car pour chaque excursion, elle détaille non seulement les distances, mais aussi le matos à emporter, les vêtements et chaussures à porter, et suggère des recettes de pique-nique pour chaque saison (le muffin d’automne au potimarron et jambon fumé est validé par Carlo).

Question budget, Aurélie partage ses meilleurs plans pour voyager pas cher. L’activité de geocaching, par exemple, à la découverte de trésors cachés par toute une communauté, grâce à une application gratuite, donne un but bienvenu à la balade.

Aurélie livre son lieu préféré : le Sahara de Lommel en Province de Limbourg, site industriel réhabilité en pinède, entourant un lac. Son activité favorite a été une balade avec ses enfants en compagnie de Louis et Nono, deux ânes. L’un deux porte les plus jeunes jusqu’à 40 kilos. Les plus grands guident le deuxième. Ainsi se noue une relation positive avec les animaux. Il existe également des activités Kamikaze à découvrir, tout au long de l’année.