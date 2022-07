Cet été, succombez au tourisme connecté

Vous aimez randonner et découvrir des trésors? Nous avons ce qu'il vous faut: le Géocoaching.

C'est très simple. Il s'agit de découvrir des cachettes grâce à des coordonnées GPS. Une chouette façon de motiver une balade !

Le géocaching est composé de la particule "géo", pour l’aspect géographique, et "caching", pour l’action de cacher quelque chose. Ce jeu, lancé en 2000, nous vient des États-Unis. Il s’agit d’une grande chasse au trésor, partout dans le monde. C’est une grande communauté de joueurs qui planquent des caches et qui, parfois, en trouvent.

Pour jouer, il vous suffit de vous munir d’un GPS pour piéton puisque c'est un jeu qui se fait à pied. Il faut ensuite s'inscrire sur le site internet geocaching.com. Vous trouverez la liste des deux millions de caches à travers le monde. Pour finir, il suffit de choisir la ville dans laquelle vous êtes et de décider d'un trésor à chercher. Pour chaque cache, il y a une fiche avec un descriptif des alentours et les coordonnées GPS de l'endroit où se trouve le coffre aux trésors.

Beaucoup de caches en Wallonie à découvrir sur le site https://www.geowallons.be/

Les géocacheurs, sillonnent les territoires à la recherche de "trésors" placés dans des géocaches, puis racontent leurs expériences en ligne. Cinq caches ont été installées par la Maison du tourisme de la Wallonie picarde, saurez-vous les trouver ?

Le geocoaching en famille

Des milliers de caches en Ardenne belge, Ardennes françaises et luxembourgeoises

Le géocaching s'est développé au début des années 2000, dès les premiers usages civils du GPS. Aujourd'hui, partout dans le monde, les caches se comptent par milliers et les géocacheurs aussi. L'Ardenne profite évidemment de cet heureux phénomène.

Jeux de pistes par SMS

Gemotions.be, c’est une plateforme sur laquelle vous retrouvez une série de jeux de piste qui vont des "Plus beaux villages de Wallonie" à "Arlon, pavés de la mémoire" en passant par "Mons et son Doudou". Vous choisissez votre région, votre thématique, et le jeu peut commencer. Une autre manière de partir à la découverte d’une région ou d’une ville. À savoir que c’est payant. Rendez-vous sur gemotions.be



Et puis, tant qu’on en est à parler de tourisme connecté, il y a aussi tous ces nouveaux espaces numériques dans les musées avec l’accès a la réalité augmenté au travers un écran pour reconstituer des décors historiques ayant par exemple disparu.

À l'Abbaye de Villers-la-Ville, dégainez votre smartphone et scannez les QR codes disponibles sur le parcours. Ils vous promettent une visite riche en informations. Le QR code renvoie vers la plateforme des médiations sur laquelle on retrouve: du texte, des photos, des vidéos et même des podcasts.



Bref, pour les accros aux smartphones, il y en a des manières de faire du tourisme connecté.