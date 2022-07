Cet été, replongez-vous dans la saison 10 de "Clem" sur Tipik

Salomé, jeune interne en médecine et pompier volontaire au bord du burn out, est remplie de culpabilité et doit retrouver le chemin de la confiance.

Pour Marie-France et Michel, pas facile non plus de faire face aux premiers tumultes de l’adolescence de la jeune Victoire tout en accueillant Izia sous leur toit.

Sans oublier que le responsable de l’accident de voiture qui a tué Caro et plongé Clem dans le coma pendant si longtemps est toujours dans la nature et pourrait bien encore nous surprendre…

Quoi qu’il en soit, c’est ensemble, unis et plus déterminés que jamais que la tribu fera face à ces nouvelles turbulences.