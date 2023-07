Cet été, plongez dans des bulles magiques à Bruxelles

Au menu de ce parcours inspiré des voyages extraordinaires de Jules Vernes, 11 salles colorées où les visiteurs pourront tant se prendre en selfie dans une baignoire, que traverser l’infinity room – une installation artistique façonnée de miroirs et lumières, extrêmement populaire chez les instagrammeurs – ou encore se reposer dans la Cloud Room où l’on est invité à chiller sur des nuages gonflables. Entre expériences sensorielles, installations artistiques, VR et photo booth déjantés, "The Bubble Planet" plait à toutes les générations.

Acclamée à Los Angeles et Milano où plus de 150.000 Italiens s’y sont promenés, l'édition bruxelloise promet de nouveaux records. "En 6 mois, on pourrait accueillir jusqu’à 225.000 personnes", se réjouit David Zylberberg, vice-président d’Exhibition Hub, mais les jauges resteront raisonnables afin que l’expérience reste agréable tant pour les petits que les grands.

Plus d’infos : https://bubbleworldexperience.com/brussels/fr/