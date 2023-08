Cet été, on œuvre aux travaux énergétiques dans les écoles

La crise énergétique de l’automne et l’hiver dernier a coûté très cher. Particulièrement aux écoles. Ces vacances sont donc l’occasion de travaux importants liés à la consommation énergétique des bâtiments scolaires. Quelques exemples dans le Hainaut. À Hennuyères dans l’entité de Braine-le-Comte, on place des panneaux photovoltaïques. À Ham-sur-Heure-Nalinnes, près de Charleroi, on a remplacé les châssis de deux écoles. Enfin, à Montigny-le-Tilleul, au groupe scolaire Docteur Cornet, des travaux colossaux sont en courts.