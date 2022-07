Cet été, on part Glamper !

"Nous avons aménagé cette bulle pour vous faire vivre une expérience ressourçante", expliquent Caroline et Christophe, les propriétaires. "L’idée est de vous déconnecter du quotidien, ralentir le temps d’une nuit et vous reconnecter à la nature et aux étoiles. Et de vous réveiller avec les premiers rayons du soleil, le chant des oiseaux et l’odeur des fleurs". Un pur bonheur qui se situe près de Marche-en-Famenne et qui propose une expérience unique dans un cadre bucolique (avec, en prime, un petit dej royal). Plus d’infos ici.