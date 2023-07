Cet été, on fait notre houmous maison

La tentation est grande, les petits pots de houmous de la grande distribution nous faisant souvent de l’œil ! Mais ne vous y trompez pas, question prix, pas donné ! Et pour ce qui est du goût, rien ne vaut une bonne préparation maison. Explication de Mireille Sanchez, autrice du livre "Méditerranée, voyage dans les cuisines" au micro de Bientôt à table

Préparation : 10 minutes

4 personnes

300 gr de pois chiches cuits (conserve ou maison)

Eau de cuisson des pois chiches (ou jus de la boîte de conserve)

2 gousses d’ail

2 càs de jus de citron

3 càs de tahini (crème de sésame) (au rayon cuisines du monde)

1 pincée de cumin ou piment doux

Huile d’olive

Sel, poivre noir

Si le mot 'houmous' signifie 'pois chiche' en arabe et en hébreu, son orthographe diffère selon l’une ou l’autre racine.

Mettre les pois chiches (cuits) dans un bol d’un robot mixer avec l’ail pelé et haché, le jus de citron et la crème de sésame. Mixer tout en ajoutant de l’eau de cuisson des pois chiches (ou le jus de la conserve) jusqu’à obtenir un aspect crémeux comme une mayonnaise. Saler et poivrer à votre convenance, rajouter du jus de citron au goût. Servir froid dans un bol, arrosé d’huile d’olive. Saupoudrez de cumin ou de piment doux.

► A lire : Méditerranée – Editions de La Martinière (editionsdelamartiniere.fr)