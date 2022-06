Cet été, lisez du belge : 15 romans pour voir la vie en noir jaune rouge !

Celles et ceux qui ont besoin d’un bon polar au bord de la piscine ne devront pas forcément aller le chercher chez les Franck Thilliez ou les Michel Bussi, en tête des ventes en cette période. Le dernier roman de Paul Colize, Un Monde merveilleux, est de loin son meilleur.

Dans ce road-trip, on a à la fois l’impression qu’il ne se passe presque rien et un irrésistible besoin de tourner la page pour en savoir plus. Du grand art !