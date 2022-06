Cet été, les stewards de l'Ourthe pourront bénéficier de deux vélos électriques

Grâce aux subsides de la Loterie Nationale, l'ASBL Contrat de Rivière Ourthe (CRO) a bénéficié cette année de deux vélos électriques pour équiper leurs stewards qui ont pour mission d'accueillir et renseigner les touristes au bon comportement à adopter aux abords de l'Ourthe, de La Roche à Liège. "Ces vélos nous permettront d'avoir un peu plus de facilité pour se déplacer sur le territoire et d'aller à la rencontre des touristes qui sont parfois dans des endroits difficiles d'accès.", explique Pierre Pirotte, le chargé de mission au Contrat de Rivière Ourthe.

Le CRO engage depuis cinq ans des étudiants comme "riverstewards" le long de l'Ourthe pendant le mois de juillet et, cette année, il cherche toujours des étudiants pour compléter leur équipe. Le profil attendu serait d'avoir un bon sens communicationnel avec les touristes, une fibre environnementale ; le néerlandais est un plus.

Les candidatures seront à déposer à l'adresse mail cr.ourthe@skynet.be