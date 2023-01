« Cet été-là », une chronique familiale solaire réalisée par Eric Lartigau avec Marina Foïs, Chiara Mastroianni et Gael García Bernal

Réalisateur de "Prête-moi ta main" et de "La Famille Bélier", le Français Éric Lartigau s’empare de l’intrigue de la bande dessinée "Cet été-là" des cousines canadiennes Mariko et Jillian Tamaki pour signer ce chaleureux récit d’apprentissage à hauteur d’enfants pas sages. Attentif aux moindres frémissements de ses jeunes interprètes, il filme avec énormément d’humour et de douceur l’éclatement d’une bulle d’insouciance et d’une certaine candeur. Devant sa caméra, Marina Foïs, Gael García Bernal et Chiara Mastroianni prêtent généreusement leurs traits aux adultes cabossés par la vie de ce récit initiatique qui pose la question de la transmission et de l’héritage familial.

Un régal de comédie estivale qui réchauffe le cœur !