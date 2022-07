Cet été, la tendance est au paddle électrique

L'E-Motion de Coasto est un modèle gonflable électrique supportant jusqu'à 180 kg de charge. Sa batterie amovible lui octroie une autonomie de l'ordre de 90 minutes et son moteur une vitesse maximale de 6,5 km/h. Pour manœuvrer, le guidon est équipé d'un régulateur de vitesse et d'une fonctionnalité marche avant/arrière. Il est d'ores et déjà en précommande sur le site du fabricant. Les premières livraisons sont prévues pour août.