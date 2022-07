Cet été, c’est chorizo !

Voilà un saucisson qui fait fureur l’été venu : le chorizo ! Simplement tranché, il s’offre aussi de multiples façons. La blogueuse et autrice Myriam Baya nous livrait deux recettes au micro de "Bientôt à Table !": en version soupe et lové avec des moules ! On essaye ?

" Cette recette est née du mélange d’une recette élaborée pour un de mes clients et d’une autre de Jamie Olivier repérée sur Youtube. L’avantage c’est qu’avec la base oignon-céleri-carotte, on ajoute ensuite ce qu’on veut comme légumes. Moi, j’avais de la patate douce dans mon frigo et j’ai acheté une belle botte de pourpier pour la touche verte. Mais faites en fonction de vos envies ou de vos fonds de frigo (céleri-rave, panais, persil tubéreux, courges, choux, épinards, kale…) Ajoutez même des légumineuses si vous le souhaitez. J’avoue que le petit goût de paprika fumé du chorizo est délicieux. Vous pouvez donc, si vous préférez une version végétarienne ou vegan, ajouter un peu de paprika fumé en début de cuisson avec les premiers légumes. Vous retrouverez ainsi la saveur qui rend cette soupe unique."

La liste des courses pour 2 personnes :

100 g d’orge perlé trempé une nuit

120 g de chorizo

1 carotte

1 branche de céleri

1 oignon

1 gousse d’ail

150 g de patate douce

2 càc. de concentré de tomate

1 l d’eau

1/2 càc. de pâte de bouillon bio ou 1/2 bouillon cube

1 botte de pourpier ou une grosse poignée de jeunes pousses d’épinards

Huile d’olive

Sel et poivre du moulin

Hachez grossièrement ou découpez le chorizo en petits cubes. Faites de même avec l’oignon, l’ail, la carotte, la patate douce et la branche de céleri épluchés ou pelés. Faites chauffer un filet d’huile d’olive dans une cocotte, ajoutez le chorizo et l’oignon. Faites suer le tout pendant 5 minutes avant d’ajouter le reste des légumes. Laissez cuire à feu moyen en remuant régulièrement pendant 15 minutes Ajoutez le concentré de tomate puis l’eau et le bouillon. Couvrez et laissez mijoter l’ensemble pendant 30 minutes Versez ensuite l’orge perlé égoutté dans la casserole et laissez cuire encore quelques minutes jusqu’à ce qu’il soit tendre. Il ne vous reste plus qu’à ajouter le pourpier ou les épinards. Laissez fondre pendant 5 minutes avant de donner un tout petit coup de mixer plongeur dans un coin de la cocotte. Cela permettra de rendre le jus un rien plus onctueux. Rectifiez l’assaisonnement et si la soupe est trop épaisse (elle épaissit lorsqu’on la réchauffe), n’hésitez pas à ajouter un peu d’eau.

Simple comme des moules de bouchot au chorizo !

La liste des courses pour 2 personnes en entrée :

1 kg de moules de bouchot

1 échalote émincée

100 g de chorizo piquant ou non, coupé en petits dés

Persil plat haché

Huile d’olive

Poivre du moulin

Quelques heures avant la préparation, faites tremper vos moules dans une grande quantité d’eau fraîche. Changez l’eau quelques fois, si vous en avez l’occasion. Dans une sauteuse sur feu moyen, versez un filet d’huile d’olive et lorsqu’elle est chaude, faites revenir l’échalote émincée en remuant jusqu’à ce qu’elle devienne translucide. Ajoutez le chorizo coupé en petits dés (personnellement, je conserve la peau) et faites revenir le tout une à deux minutes de plus. Égouttez les moules puis versez-les dans la sauteuse, augmentez la puissance du feu et remuez. Laissez ensuite les coquillages s’ouvrir doucement en mélangeant de temps en temps. Jetez le persil haché dans la casserole juste avant de servir vos moules dans des assiettes bien chaudes. Bon appétit.

Recettes tirées du blog "La cuisine c’est simple" by Myriam Baya. A lire aussi "La cuisine c’est simple !" à commander sur le blog !