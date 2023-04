Cet endroit est si éloigné des continents que les astronautes dans l’ISS sont les plus proches humains

Au milieu de l’océan Pacifique se trouve le bout de terre le plus éloigné de tous les continents, on l’appelle le Point Nemo.

Le nom a été choisi en référence au capitaine Nemo, héros de Vingt Mille Lieues sous les mers de Jules Verne. Nemo signifie en latin "personne", un nom plutôt bien choisi.

Le Point Nemo est le point de l’océan le plus éloigné de toute terre émergée, comme l’explique l’administration américaine des océans et de l’atmosphère. La terre la plus proche se trouvant à 2688 kilomètres :

au Sud : l’île Maher en Antarctique

au Nord : Ducie Island, un atoll dans les îles Pitcairn

à l’Oues t : l’île Chatham

à l'Est : le sud du Chili

En orbite entre 330 km et 410 km d’altitude, les astronautes dans l’ISS sont régulièrement les humains les plus proches du Point Nemo.

C’est l’ingénieur géomètre croate Hrvoje Lukatela qui a calculé ces coordonnées pour la première fois en 1992 mais elles ont été recalculées plus précisément depuis : 48° 52′ 32″ S, 123° 23′ 33″ O3. Pourquoi c’est intéressant de connaître cet endroit en dehors de la curiosité ? Parce que, loin de toute Terre et de tout êtres humains, le point Nemo permet de faire tomber des satellites dans sa région sans risquer de faire des dégâts.