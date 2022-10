Le Youtubeur essaye malgré tout d’afficher du contenu plus détaillé, comme une transformation en Super Saiyan dans un épisode de Dragon Ball Z, mais à moins de plisser fortement les yeux, il est difficile de distinguer quoi que ce soit.

Et c’est encore pire quand, à 9min30, le youtubeur lance une partie de Doom Eternal sur son “écran”. C’est un poil plus lisible quand il joue à Super Mario. Mais dans l’ensemble, l’expérience, bien que réussie, n’est pas pratique du tout pour jouer à des jeux vidéo. Surtout quand on fait le calcul. À 50 dollars le clavier WhirlwindFX Element v2, l’écran coûte au minimum 2000 dollars.